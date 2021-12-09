На Донбасі поранено двох українських військовослужбовців

Минулої доби, 9 грудня, в районі проведення ООС на Донбасі постраждали двоє українських військовослужбовців.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

– Потерпілим військовим надано першу медичну допомогу. Їх госпіталізували до лікувального закладу, – повідомляє ООС.

Уточнюється, що стан обох поранених – середнього ступеня важкості.

Три рази було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, селище Шуми Донецької області обстрілювалося гранатометами та стрілецькою зброєю.

Під час обстрілу неподалік Новомихайлівки було застосовано ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Також противник застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети біля Південного, а в районі Станиці Луганської – 120-мм та 82-мм міномети.