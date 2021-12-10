На НСК Олимпийский в рамках международного проекта Safe IT Planet состоялась презентация новых для Украины антидронов ECLIPSE.

Уникальная киберсистема антидрон ECLIPSE может идентифицировать беспилотники на свой-чужой и атаковать именно вражеские, в автоматическом режиме перехватить управления чужих дронов и получает полный контроль над ними путем проведения кибератаки и сажает их в безопасное место.

Сейчас в Украине работают только устройства против беспилотников, которые блокируют связь и дрон падает, что очень опасно. Они ломают не только коммуникационный канал между дроном и пилотом, но и мобильную связь, телекоммуникации, медицинское оборудование.

Антидрон ECLIPSE не создает никаких препятствий и подходит для использования в городской среде.

Киберсистему ECLIPSE наглядно продемонстрировали для руководства министерств и ведомств Украины. Среди которых — Министерство инфраструктуры, Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации, Министерство обороны, Государственной авиационной службы и депутатов.

Организатор международного проекта Safe IT Planet Олег Бибик, отметил, что целью проекта является передать налаженные и отработанные многолетние отношения с ведущими инновационными компаниями Израиля, США, Англии, Канады, Германии и Эстонии в сфере государственной киберзащиты и безопасности в Украине.

— Это поможет государству достичь благоприятного и безопасного инвестиционного климата для иностранных компаний и позволит расти стране на международном бизнес и политической аренах, — говорит организатор проекта.

Соорганизатор международного проекта Safe IT Planet и представитель компании Convexum Эдвард Зельдин отметил, что они работаем в Украине и являемся также официальным представителем всемирно известной израильской компании Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd).

Израильская компания Rafael — одна из ведущих лидеров мира в сфере производства вооружения и государственной кибербезопасности.

— Компания построила государственный национальный СЕРТ, и СЕРТ для железной дороги Израиля и в режиме реального времени обеспечивает кибербезопасность. Также представляем интересы израильской компании Plassan. Безусловно – Израиль один из технологических лидеров в мире, — отметил соорганизатор международного проекта Safe IT Planet и представитель компании Convexum Эдвард Зельдин.

Проектом Safe It planet уже организован ряд встреч для украинских делегаций в Израиле, проведены онлайн-конференции и презентации новых технологий в сфере безопасности и кибербезопасности для СНБО, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства инфраструктуры и Министерства обороны Украины.

— Не обошлось и без сложностей и это даже не ситуация с ковидом. Самая сложная проблема – вмешательство некоторых украинских госслужащих, попытки навредить нашему непосредственно общению с госструктурами и попытки дискредитировать проект и меня лично. Не хочу называть конкретных имен, некоторые из них уже ушли с высоких должностей. Но благодаря нашей сильной команде и людям, которым небезразлична судьба Украины, мы уверенно идем к цели, — отметил организатор проекта Safe IT Planet Олег Бибик.

Бибик добавил, что эта совместная презентация блестяще организована при участии их украинского партнера компании Инновационный Технологический Альянс.

— Мы проводим в Украине уже не первое мероприятие и сегодняшнее сотрудничество с госруководителями в этой области показывает заинтересованность в нашем проекте на государственном уровне. Украина обладает невероятным потенциалом и опытными специалистами. Мы надеемся, что в сотрудничестве с нашими зарубежными партнерами Украина станет мощным мировым игроком в сфере IT и новейших технологий, – говорит руководитель компании Татьяна Чернопольская.

Компания Инновационный Технологический Альянс и в дальнейшем будет способствовать проведению прямых переговоров между государственными институтами Украины с ведущими компаниями Израиля, США, Европы и мировыми лидерами в сфере кибербезопасности, спецсвязи и новых технологий.

Обратная связь для заинтересованных лиц: SafeITPlanet@ukr.net