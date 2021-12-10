На НСК Олімпійський в рамках міжнародного проекту Safe IT Planet відбулася презентація нових для України антидронів ECLIPSE.

Унікальна кіберсистема антидрон ECLIPSE може ідентифікувати безпілотники на свій-чужий і атакувати саме ворожі, в автоматичному режимі здійснює перехоплення управління чужих дронів, отримує повний контроль над ними шляхом проведення кібератаки та садить їх у безпечне місце.

Наразі в Україні працюють лише пристрої проти безпілотників, які блокують зв’язок і дрон падає, що вкрай небезпечно.

Вони ламають не лише комунікаційний канал між дроном та пілотом, але й мобільний зв’язок, телекомунікації, медичне обладнання тощо.

Антидрон ECLIPSE не створює жодних з цих перешкод та придатний до використання в міському середовищі.

Кіберсистему ECLIPSE наочно продемонстрували для керівництва міністерств та відомств України. Серед яких – Міністерство інфраструктури, Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Державної авіаційної служби та депутатів.

Організатор міжнародного проекту Safe IT Planet Олег Бібік, наголосив, що метою проекту є передати налагоджені та відпрацьовані багаторічні стосунки з провідними інноваційними компаніями Ізраїлю, США, Англії, Канади, Німеччини та Естонії у сфері державного кіберзахисту та безпеки в Україну.

– Це допоможе державі досягти сприятливого та безпечного інвестиційного клімату для іноземних компаній і дасть можливість зростати країні на міжнародних бізнес та політичних аренах, – каже організатор проекту.

Співорганізатор міжнародного проекту Safe IT Planet та представник компанії Convexum Едвард Зельдін, наголосив, що вони працюють в Україні та є офіційним представником всесвітньовідомої ізраїльської компанії Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd).

Ізраїльська компанія Rafael є одним з провідних лідерів світу в сфері виробництва озброєння та державної кібербезпеки.

– Компанія побудувала державний національний СЕRТ, та СЕRТ для залізниці Ізраїлю та в режимі реального часу забезпечує кібербезпеку. Також представляємо інтереси ізраїльської компанії Plassan. Безумовно – Ізраїль один із технологічних лідерів у світі, – наголосив Едвард Зельдін.

Проектом Safe It planet вже організовано низку зустрічей для українських делегацій в Ізраїлі, проведено онлайн конференції та презентації нових технологій у сфері безпеки та кібербезпеки для РНБО, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерства інфраструктури та Міністерства оборони України.

– Не обійшлося і без складнощів і це навіть не ситуація з ковідом. Найскладніша проблема – втручання деяких українських держслужбовців, намагання зашкодити нашому безпосередньому спілкуванню з держструктурами та спроби дискредитувати проект і мене особисто. На жаль, це саме ті управлінці, що ставлять власні інтереси вище державних. Не хочу називати конкретних імен, але дехто з них вже пішов з високих посад. Та завдяки нашій сильній команді, і людям, яким небайдужа доля України, ми впевнено йдемо до мети, – зазначив організатор Safe IT Planet Олег Бібік.

Бібик додав, що ця спільна презентація блискучо організована за участю їх українського партнера компанії Інноваційний Технологічний Альянс.

– Ми проводимо в Україні вже не перший захід і сьогоднішня співпраця з держкерівниками в цій галузі показує зацікавленість у нашому проекті на державному рівні. Україна має неймовірний потенціал та досвідчених фахівців. Ми сподіваємося, що у співпраці з нашими закордонними партнерами Україна стане потужним світовим гравцем у сфері IT та новітніх технологій, – говорить керівник компанії Тетяна Чернопольська.

Компанія Інноваційний Технологічний Альянс і надалі сприятиме проведенню прямих перемовин між державними інституціями України з провідними компаніями Ізраїлю, США, Європи та світовими лідерами у сфері кібербезпеки, спецзв’язку та нових технологій.

Зворотний зв’язок для зацікавлених осіб: SafeITPlanet@ukr.net