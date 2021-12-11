Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На Львівщині у ДТП травмувалися водій та шість пасажирів мікроавтобуса – фото

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ДТП
Фото: ДСНС

Напередодні близько 22-ї години на автодорозі Стрий-Дашава, що у Стрийському районі Львівщини, сталася ДТП за участю вантажівки Volvo та пасажирського мікроавтобуса Mercedes.

Як повідомили поліціянти, в наслідок ДТП травми отримали водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса – усі мешканці Львівщини віком від 43 до 55 років.

Читайте
У Києві легковик протаранив машину швидкої допомоги: постраждали медики

Водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями, його рятувальники звільняли за допомогою гідравлічного інструменту.

Зараз дивляться

Трьох потерпілих госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

За фактом автопригоди слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що передбачено цією статтею – обмеження волі на строк до трьох років.

Читайте
У Києві на дорозі не розминулись джип та Жигулі

Джерело: Нацполіція
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка