Грудень, 11, 2021 в 13:18

Напередодні близько 22-ї години на автодорозі Стрий-Дашава, що у Стрийському районі Львівщини, сталася ДТП за участю вантажівки Volvo та пасажирського мікроавтобуса Mercedes.

Як повідомили поліціянти, в наслідок ДТП травми отримали водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса – усі мешканці Львівщини віком від 43 до 55 років.

Водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями, його рятувальники звільняли за допомогою гідравлічного інструменту.

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Трьох потерпілих госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

За фактом автопригоди слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що передбачено цією статтею – обмеження волі на строк до трьох років.