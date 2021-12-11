На Львівщині у ДТП травмувалися водій та шість пасажирів мікроавтобуса – фото
Напередодні близько 22-ї години на автодорозі Стрий-Дашава, що у Стрийському районі Львівщини, сталася ДТП за участю вантажівки Volvo та пасажирського мікроавтобуса Mercedes.
Як повідомили поліціянти, в наслідок ДТП травми отримали водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса – усі мешканці Львівщини віком від 43 до 55 років.
Водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями, його рятувальники звільняли за допомогою гідравлічного інструменту.
Трьох потерпілих госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
За фактом автопригоди слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що передбачено цією статтею – обмеження волі на строк до трьох років.