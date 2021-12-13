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Факты / Украина / Общество

На Тернопольщине оштрафовали мужчину за дебош в общественном месте

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
поліція

Тернопольский горрайонный суд присудил штраф в размере 119 грн мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно обзывал прохожих в общественном месте.

При этом у злоумышленника была расстегнута ширинка, сообщается в постановлении суда.

По информации, предоставленной суду, мужчина оскорблял человеческое достоинство и общественную мораль не только своими действиями, но и неподобающим внешним видом.

Злоумышленник дважды в течение года привлекался к административной ответственности за распитие пива и других алкогольных напитков в общественных местах.

Он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.178 (Распивание алкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

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Согласно постановлению, размер штрафа нарушителю составляет семь не облагаемых налогом минимумов доходов. Также обвиняемый должен оплатить судебный сбор в размере 454 грн.

Источник: постановление суда

Фото: Нацполиция

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