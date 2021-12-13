Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

На Тернопільщині оштрафували чоловіка за бешкет у громадському місці

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
поліція

Тернопільський міськрайонний суд присудив штраф у розмірі 119 грн чоловікові, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нецензурно обзивав перехожих у громадському місці.

При цьому зловмисник розстебнув ширіньку, повідомляється у постанові суду.

За інформацією, наданою суду, чоловік ображав людську гідність та суспільну мораль не лише власними діями, а й неналежним зовнішнім виглядом.

Зловмисника двічі протягом року притягували до адміністративної відповідальності за розпивання пива та інших алкогольних напоїв у громадських місцях.

Його визнали винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.178 (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

Читайте
До 51 тис. грн: Кабмін пропонує запровадити штрафи за публічне заперечення агресії РФ

Відповідно до постанови, розмір штрафу порушнику становить сім неоподатковуваних мінімумів доходів. Також обвинувачений має сплатити судовий збір у розмірі 454 грн.

Джерело: постанова суду

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка