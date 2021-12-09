Кабинет министров поддержал законопроекты, которые вводят ответственность за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и временной оккупации РФ украинских территорий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 декабря.

В целом Кабмин одобрил два проекта законов, подготовленных Министерством иностранных дел.

Согласно первому документу, признается противоправным деянием: публичное отрицание вооруженной агрессии РФ, оккупации территорий Украины, попыток России легитимизовать аннексию оккупированных украинских территорий.

Цель законопроекта состоит в предотвращении провокационного поведения иностранных и украинских публичных деятелей, чиновников и политиков в условиях вооруженного конфликта.

В законопроекте прописано, что отрицание агрессии РФ является надругательством над жертвами развязанной Россией агрессивной войны против Украины, унижением достоинства народа Украины, является противоправным и влечет правовые последствия.

Под публичным отрицанием вооруженной агрессии РФ подразумевается хотя бы одно открытое обращение, адресованное более чем одному лицу, которое содержит письменное утверждение или графическое изображение временно оккупированного Крыма в пределах границ России (или как отдельной территории за пределами Украины).

А под публичным отрицанием попыток РФ легализовать аннексию Крыма подразумевается хотя бы одно открытое обращение, в котором отрицаются соответствующие действия России и ее должностных лиц.

Под действие законопроекта подпадают: публичные отрицания, обнародованные в прессе, по радио, телевидению, с использованием других СМИ; через интернет; сообщения во время публичных выступлений; демонстрации в публичных местах плакатов, лозунгов; распространение листовок или других печатных материалов.

Вторым законопроектом вносятся изменения (новая статья) в Кодекс Украины об административных правонарушениях. А именно вводится ответственность – штрафы за публичное отрицание агрессии России, временной оккупации территорий Донбасса и Крыма, попыток легитимизации аннексии:

• в размере от 1 000 до 2 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 – 34 тыс. грн);

• за повторное такое правонарушение в течение года – в размере от 2 000 до 3 000 минимумов доходов (34 – 51 тыс. грн).

Под действие законопроекта подпадают: национальные и иностранные публичные деятели; чиновники (лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления); политически значимые лица (речь идет о лицах, являющихся национальными, иностранными публичными деятелями, а также задействованных в международных организациях).

Теперь законопроекты должна рассмотреть Верховная Рада Украины.