Сегодня, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил и поблагодарил всех тех, кто участвовал в ликвидации последствий техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

По словам президента, пожарные, военные, ученые, инженеры и рабочие смогли сделать невозможное в 1986 году, чтобы удержать мирный атом под контролем.

— Радиоактивные вещества, попавшие наружу в результате аварии на четвертом реакторе АЭС, к сожалению, будут распадаться еще долгие годы. Но человеческая память и уважение героям Чернобыля за их подвиг и самопожертвование не ограничены во времени и будут жить вечно, – отметил глава государства.

В Офисе президента напомнили, что в текущем году почти вдвое повысили минимальные выплаты для ликвидаторов с инвалидностью. С нового года ликвидаторы будут получать повышенные пенсии.

А еще Зеленский надеется, что внесенные в Верховную Раду законопроекты относительно социальной защиты ликвидаторов аварии, нардепы примут в ближайшее время.

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующий указ №945 об установлении даты президент Украины Виктор Ющенко подписал 10 ноября 2006 года.

30 ноября 1986 года закончили строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а 14 декабря в газете Правда опубликовали сообщение о том, что госкомиссией принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений.

Ранее сообщалось, что по инициативе Офиса президента заработала онлайн-платформа Чернобыль. Путешествие, с помощью которого можно совершить виртуальное путешествие по зоне отчуждения.