Сьогодні, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський вшанував та подякував усім тим, хто брав участь у ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС.

За словами президента, пожежники, військові, науковці, інженери та робітники змогли зробити неможливе у 1986-му році, щоб утримати мирний атом під контролем.

– Частки радіоактивних речовин, що потрапили назовні внаслідок аварії на четвертому реакторі АЕС, на жаль, розпадатимуться ще довгі роки. Але людська пам’ять і шана героям Чорнобиля за їхній подвиг і самопожертву не обмежені в часі та житимуть вічно, – зазначив очільник держави.

В Офісі президента нагадали, що цього року майже вдвічі підвищили мінімальні виплати для ліквідаторів з інвалідністю. З нового року ліквідатори будуть отримувати більші пенсії.

А ще Зеленський сподівається, що внесені до Верховної Ради законопроекти щодо соціального захисту ліквідаторів аварії, нардепи ухвалять найближчим часом.

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Відповідний указ №945 про встановлення пам’ятної дати президент України Віктор Ющенко підписав 10 листопада 2006 року.

30 листопада 1986 року закінчили будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, а 14 грудня в газеті Правда опублікували повідомлення про те, що держкомісія прийняла в експлуатацію комплекс захисних споруд.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи Офісу президента запрацювала онлайн-платформа Чорнобиль. Подорож, за допомогою якої можна здійснити віртуальну мандрівку зоною відчуження.