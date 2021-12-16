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Факты / Украина / Общество

Тысячу за вакцинацию начал начислять еще один банк

Анастасия Гевко редактор ленты
Дія

Вакцинировавшиеся от коронавируса в Украине начали получать по тысяче гривен за несколько дней до официального старта выплат в еще одном банке – Альфа банке.

– 1000 гривен прямо сейчас? Ага! Это уже сейчас работает для тех, кто оформил карточку єПідтримка в приложении Дія и выбрал Альфу. Деньги уже на счету, – говорится в сообщении банка.

Некоторые сотрудники Факти ICTV, являющиеся клиентами этого банка, уже получили обещанную выплату в Альфа банке.

Напомним, первым о начале выплат тысячи Зеленского сообщил monobank.

Ранее Факты ICTV написали инструкцию о том, как подать заявку на получение тысячи за вакцинацию.

Фото: УНИАН

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