Ті, хто вакцинувався від коронавірусу в Україні, почали отримувати по тисячі гривень за кілька днів до офіційного старту виплат у ще одному банку – Альфа банку.

– 1000 гривень прямо зараз? Ага! Це вже зараз працює для тих, хто оформив картку єПідтримка у додатку Дія та вибрав Альфу. Гроші вже на рахунку, – йдеться у повідомленні банку.

Деякі співробітники Факти ICTV, які є клієнтами цього банку, вже отримали обіцяну виплату Альфа банку.

Нагадаємо, першим про початок виплат тисячі Зеленських повідомив monobank.

Факти ICTV написали інструкцію про те, як подати заявку на отримання тисячі за вакцинацію.