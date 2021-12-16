Жесткого локдауна не будет: Шмыгаль назвал причины

Ключевой фактор, который позволит избежать локдауна в Украине, это высокие темпы вакцинации – более 1 млн человек в неделю.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Это ключевой фактор, который позволяет говорить бизнесу, что локдауна не будет, – отметил глава правительства.

По его словам, уровень вакцинации уже превысил 40%, но карантинные ограничения, в частности, ношение защитных масок, будут сохраняться еще достаточно долго, пока уровень вакцинации не достигнет 70% от всего взрослого населения.

Кабмин на заседании 15 декабря продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года, то есть еще на один квартал.

При этом сохраняются все правила доступа к публичным местам с сертификатами о вакцинации от коронавируса, а также относительно ношения масок и соблюдения дистанции.