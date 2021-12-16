Жорсткого локдауну не буде: Шмигаль назвав причини

Ключовий фактор, який дозволить уникнути локдауну в Україні, це високі темпи вакцинації – більше 1 млн осіб на тиждень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Це ключовий фактор, який дозволяє говорити бізнесу, що локдауну не буде, – зазначив глава уряду.

За його словами, рівень вакцинації вже перевищив 40%, але карантинні обмеження, зокрема носіння захисних масок, зберігатимуться ще досить довго, доки рівень вакцинації не сягне 70% всього дорослого населення.

Кабмін на засіданні 15 грудня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року, тобто на ще один квартал.

Водночас зберігаються всі правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу, а також щодо носіння масок та дотримання дистанції.