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Факты / Украина / Общество

Киев засыпало снегом: дороги столицы сковали пробки

Юля Захарченко редактор ленты Олег Корниенко Журналист Факты ICTV
Киев засыпало снегом: дороги столицы сковали пробки

В начале рабочей недели Киев засыпало снегом. В понедельник, 20 декабря, столицу сковали пробки из-за значительных осадков.

По данным Киевской городской государственной администрации, дорожная служба привлекла 120 единиц специальной техники для расчистки дорог.

Всего Киевавтодор имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ночь с 20 на 21 декабря прогнозируется резкое снижение температуры с +1 градуса по Цельсию до -9 мороза.

Стоимость одной поездки на расстоянии 22 км на такси в Киеве выросла до более 600 грн. Коммунальщики призывают водителей и пешеходов быть осторожными.

Местами фиксируют пробки в 7 баллов. Патрульная полиция сообщила о ряде аварий на дорогах, спровоцированных плохой видимостью.

Погода в Украине

На следующий день ожидается похолодание во всех регионах — ночью местами температура воздуха опустится до -13 градусов. Погода в Украине станет гораздо холоднее, чем в предыдущие недели декабря.

Самая холодная температура ожидается в северных и западных областях Украины. В городе вскоре может образоваться гололед на дорогах, прогнозируют синоптики.

Кроме того, значительно усилится ветер. Его скорость будет составлять максимум 12 м/с. Вьюга не утихнет до утра среды, 22 декабря.

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