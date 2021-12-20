На початку робочого тижня Київ засипало снігом. У понеділок, 20 грудня, столицю скували затори через значні опади.

За даними Київської міської державної адміністрації, дорожня служба залучила 120 одиниць спеціальної техніки для розчищення доріг.

Загалом Київавтодор має 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу та нанесення протиожеледних засобів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у ніч з 20 на 21 грудня прогнозують різке зниження температури з +1 градуса за Цельсієм до -9 морозу.

Вартість однієї поїздки на відстані 22 км на таксі у Києві зросла до понад 600 грн. Комунальники закликають водіїв та пішоходів бути обережними.

Подекуди фіксують затори у 7 балів. Патрульна поліція повідомила про низку аварій на дорогах, спровокованих поганою видимістю.

Погода в Україні

Наступного дня очікується похолодання в усіх регіонах – вночі подекуди температура повітря опуститься до -13 градусів. Погода в Україні стане значно холоднішою, ніж у попередні тижні грудня.

Найхолодніша температура очікується у північних та західних областях України. У місті незабаром може утворитися ожеледиця на дорогах, прогнозують синоптики.

Крім того, значно посилиться вітер. Його швидкість становитиме щонайбільше до 12 м/c. Хуртовина не вщухне до ранку середи, 22 грудня.