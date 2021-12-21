Верховна Рада має невдовзі проголосувати законопроект №2683 Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Українські пенсіонери матимуть два джерела доходу — пенсію за солідарною системою та накопичувальну пенсію.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснює, що держава у вигляді внесків із частини податків буде перераховувати кошти на накопичувальний пенсійний рахунок. Українці також зможуть робити це самостійно.

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За словами Лазебної, людям потрібно пояснити, що кошти на пенсійних рахунках будуть захищені, і що держава створить систему гарантій цих накопичень. Гроші будуть інвестувати в економіку, щоб їх не “з’їла” інфляція.

– Ці кошти не будуть просто лежати на рахунках, вони мають працювати… Кошти будуть в Єдиному державному накопичувальному фонді, – сказала міністерка.

Лазебна наголосила, що система буде впроваджуватися протягом кількох років, а саме: з 2023-го і до 2026-го року.

– А після 2026 року в людини має з’явитися вибір — переказати ці кошти в накопичувальний пенсійний фонд. Ми хочемо дати вибір людині вже накопичувати в тих фондах, які будуть працювати на ринках. Ці фонди також мають регулюватись державою, щоб вони були авторизовані, – підкреслила Марина Лазебна.

За її словами, солідарна пенсійна система означає, що всі, хто працюють, платять за те, щоб виплачувати пенсії сьогоднішніх пенсіонерів. Наразі їх в Україні майже 11 млн. Ці пенсіонери не будуть учасниками накопичувальної системи – держава їм вже виплачує та підвищує пенсії.

У положеннях законопроекту прописано, що учасниками обов’язкової накопичувальної системи можуть бути люди до 55 років.

– Бо коли вже 55 років, а у нас зараз пенсійний вік 60 років, ніби мало часу накопичити. Але люди працюють і після 60, – сказала міністерка соціальної політики.

Тому Міністерство соцполітики виступає за те, щоб людина добровільно після 55 років визначилась, чи хоче вона бути учасником накопичувальної системи.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що пенсійна реформа в Україні може бути запроваджена не раніше 2023 року.

Джерело: інтерв’ю Марини Лазебної Суспільному