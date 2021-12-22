Некоторые коммунальные тарифы в Украине могут вырасти в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, отметив, что это касается тарифов на распределение и доставку газа. Но он заверил, что цена газа для населения в нынешнем отопительном сезоне не будет расти.

– Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года – ниже 8 грн за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам в прошлом году, – объяснил он.

Ростислав Шурма также добавил, что повышение тарифов на поставку или распределение электроэнергии для облэнерго никоим образом не отразится на стоимости этого энергоносителя для населения.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что тарифы и цены на энергоносители зафиксированы в Украине на весь отопительный сезон, то есть до весны 2022 года.

В то же время эксперты прогнозируют, что стоимость коммунальных услуг в 2022 году вырастет. Так, электроэнергия в следующем году может подорожать на 20-45% для бытовых потребителей.

А вот стоимость газа для бытовых потребителей может подскочить на 15-20% (около 9 грн за кубометр).