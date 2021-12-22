Деякі комунальні тарифи в Україні можуть зрости у межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, зазначивши, що це стосується тарифів на розподіл та доставку газу. Але він запевнив, що ціна газу для населення впродовж нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

– Уряд виділив суттєві кошти, щоб зберегти тарифи на газ для населення фактично на рівні минулого року – нижче 8 грн за кубометр. Уряд також виділив кошти для забезпечення пільговим газом муніципальних теплокомуненерго, щоб населення отримало опалення практично за цінами минулого року, – пояснив він.

Ростислав Шурма також додав, що підвищення тарифів на постачання або розподіл електроенергії для обленерго жодним чином не вплине на вартість цього енергоносія для населення.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що тарифи і ціни на енергоносії зафіксовані в Україні на весь опалювальний сезон, тобто до весни 2022 року.

Водночас експерти прогнозують, що вартість комунальних послуг у 2022 році зросте. Так, електроенергія наступного року може здорожчати на 20-45% для побутових споживачів.

А от вартість газу для побутових споживачів може підскочити на 15-20% (майже 9 грн за кубометр).