Шмигаль: Тарифы и цены на энергоносители зафиксированы на весь отопительный сезон

Тарифы и цены на энергоносители зафиксированы в Украине на весь отопительный сезон. Благодаря этому люди могут рассчитать и понимать, какими будут цены до конца отопительного сезона.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Для этого мы подписали меморандум с местными властями для того, чтобы тепло, регулируемое местными властями, также имело зафиксированный тариф. Для этого государство практически передало местным советам более 30 млрд. грн, Нафтогаз потратил от 30 до 50 млрд грн. Все эти вещи стабилизировали рыночные цены для людей на газ и электричество, а также на тепло и горячую воду.

В эфире программы Шмигаль также заверил, что правительство гарантирует гражданам свет и тепло в течение отопительного сезона.

По его словам, запасов газа в Украине вполне достаточно, а с углем сейчас проблемы во всем мире.

Премьер-министр рассказал, что в последний месяц происходит накопление запасов угля. Кроме того, сейчас к нам направляется уголь морским путем.

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