Новые нормы по воинскому учету относятся также к беременным и женщинам с маленькими детьми. Реализация приказа Министерства обороны Украины будет производиться до конца 2022 года.

По данным Минобороны, территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут учитывать состояние здоровья и семейные обстоятельства женщины, как с мужчинами.

Об этом ранее заявляли также в Вооруженных Силах Украины. Военный комиссар Валерий Куценко во время брифинга по разъяснению положений приказа Минобороны объяснил, что если женщина имеет несовершеннолетних детей, то она будет военнообязанной.

До конца 2022 года украинки должны стать на воинский учет, который не обязывает к службе в мирное время. Женщин могут призвать только добровольно (по контракту). Однако в военное время их будут привлекать для обороны государства.

В дальнейшем планируют ввести штрафы за уклонение от воинского учета после предупреждения с территориальных центров, как и с мужчинами.

Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения службы по состоянию здоровья и имеют специальность или профессию, указанную в приказе Минобороны, подлежат воинскому учету.

При смене профессии женщин обяжут информировать в ТЦК и СП. Стать на воинский учет украинкам необходимо до конца 2022 года в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по регистрации местожительства.

После введения изменений женщин обяжут предоставлять военно-учетный документ при устройстве на новую работу.