Нові норми щодо військового обліку стосуються також вагітних та жінок з маленькими дітьми. Реалізація наказу Міністерва оборони України здійснюватиметься до кінця 2022 року.

За даними Міноборони, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки враховуватимуть стан здоров’я та сімейні обставини жінки, як з чоловіками.

Про це раніше заявляли також у Збройних силах України. Військовий комісар Валерій Куценко під час брифінгу щодо роз’яснення положень наказу Міноборони пояснив, що якщо жінка має неповнолітніх дітей, то вона буде військовозобов’язаною.

До кінця 2022 року українки мають стати на військовий облік, який не зобов’язує до служби у мирний час. Жінок можуть призвати лише добровільно (за контрактом). Однак у воєнний час їх залучатимуть для оборони держави.

Надалі планують запровадити штрафи за ухилення від військового обліку після попередження з територіальних центрів, як і з чоловіками.

Жінки віком від 18 до 60 років, які придатні до проходження служби за станом здоров’я та мають спеціальність або професію, зазначену в наказі Міноборони, підлягають військовому обліку.

Під час зміни професії жінок зобов’яжуть інформувати у ТЦК та СП. Стати на військовий облік українкам необхідно до кінця 2022 року в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за реєстрацією місцепроживання.

Після запровадження змін, жінок зобов’яжуть надавати військово-обліковий документ під час влаштування на нову роботу.