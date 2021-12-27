В Одесской области вечером 26 декабря произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля BMW. В маршрутке находились 11 пассажиров.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

ДТП произошло около 20:30 на 234 км трассы Одесса-Николаев.

По данным правоохранителей, водитель рейсового микроавтобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем BMW.

В результате столкновения в больницу госпитализировали пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о правовой квалификации.