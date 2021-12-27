На Одещині ввечері 26 грудня сталася аварія за участі маршрутного мікроавтобуса Mercedes та легкового автомобіля BMW. У маршрутці перебували 11 пасажирів.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

ДТП сталася близько 20:30 на 234 км траси Одеса-Миколаїв.

За даними правоохоронців, водій рейсового мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем BMW.

У результаті зіткнення у лікарні госпіталізували п’ятьох людей: обох водіїв та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини ДТП. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.