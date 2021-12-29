Укрзализныця запустила прямые поезда из Василькова в Киев

Украинская компания Укрзализныця завершила реконструкцию 11 км железнодорожных путей. Перевозчик запустил прямые поезда из Киева в центр города Васильков.

В центре Василькова построили новую пассажирскую платформу, на которую будут курсировать все пригородные поезда из Киева. Она имеет систему звукового оповещения пассажиров, видеонаблюдения и информационные табло.

В рамках реконструкции установили 258 опор, электрифицировали 11 км путей, модернизировали четыре железнодорожных переезда, капитально отремонтировали более 10 км путей, уложили около 9 км плетей бесстыкового пути.

В Укрзализныце отметили, что между Киевом и Васильковом-2 будут ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных маршрутов. Утренние электропоезда №6042 и 6046 будут вообще доезжать в столицу за 37 минут.

Расписание движения поездов

По данным Укрзализныци, отремонтированный маршрут Васильков-Васильков 2 – часть проекта Kyiv City Express.

Реализация проекта стартовала летом 2021 года. Укрзализныця ожидает в будние дни около 5-7 тыс. пассажиров в сутки на маршруте.

Фото: Укрзализныця