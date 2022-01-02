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Температура до -3° без осадков: прогноз погоды на Рождество 2022

Юля Захарченко редактор ленты
Температура до -3° без осадков: прогноз погоды на Рождество 2022

Погода на Рождество, 7 января 2022 года, порадует украинцев. В течение дня ожидается температура до -3 градусов мороза.

По данным Укргидрометцентра, на Рождество не стоит ожидать снега или дождей, а в южных и частично центральных областях выглянет солнышко.

По прогнозу синоптиков, в течение недели обойдется без осадков, а температура воздуха будет держаться на уровне от +3 до -3 градусов по Цельсию.

Морозы и снегопады нагрянут в Украину примерно до 19 января, то есть до Крещения Господня. Такой прогноз озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

– Похолодание ожидается точно. Ночные температуры могут опускаться не только до –15 градусов, но и ниже. И дневные будут минусовыми, – отметила Мартазинова.

Погода в Украине после Рождества станет гораздо холоднее. Кроме того, нагрянет настоящая зимняя сказка – белый снег, метели и морозы.

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Фото: Pexels

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