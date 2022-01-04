Новини на ICTV

Одразу два канали медіагрупи StarlightMedia потрапили до Топ-3 найрейтинговіших мовників країни за підсумками 2021 року. Це – ICTV як телеканал №1 та СТБ як лідер росту.

Зокрема, телеканал ICTV зберіг першу кнопку за підсумками грудня з часткою 10,6%, і усього року – з часткою 9,4%.

Найкращими продуктами стали Дизель шоу, На трьох, Факти тижня, Надзвичайні новини та серіал Пес.

А новини ICTV – на першому місці серед усіх телеканалів у слоті показу, тобто їх дивилися найчастіше. Факти та Факти тижня у 2021 році загалом подивилося 27,5 млн глядачів.

Загалом StarlightMedia має найвпливовіші новини із загальною аудиторією 29,3 млн осіб.

Диджитал StarlightMedia теж дав хороші результати. Зокрема, Факти ICTV набрали 1 млн підписників і отримали золоту кнопку від YouTube.

У 2020-му ICTV також був каналом №1 в Україні. Він закріпився у лідерах завдяки топовим проєктам та професійній роботі усіх працівників телеканалу.

До речі, інформаційно-аналітичні програми Факти та Факти тижня і протягом 2020 року були головними новинними майданчиками для українців.