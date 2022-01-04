В среду, 5 января, в Украине начинается регистрация на прохождение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которая продлится до 22 января.

Что нужно знать о проведении пробного ВНО в 2022 году – далее в материале.

Как зарегистрироваться

В течение 5-22 января все желающие принять участие в пробном ВНО должны зарегистрироваться на сайте регионального центра оценки качества образования (их перечень можно найти по ссылке).

Для этого нужно:

• заполнить регистрационную форму на сайте;

• зайти в личный кабинет, используя логин и пароль, предоставленные при регистрации;

• распечатать в этом кабинете квитанцию, после чего оплатить прохождение пробного ВНО;

• через 5-7 дней проверить в личном кабинете, были ли зачислены средства.

Для зарегистрированных участников пробного ВНО будут созданы информационные страницы. Там до 10 марта обнародуют информацию о времени и месте прохождения ВНО. Впоследствии там же будут опубликованы результаты пробного тестирования.

Следует отметить, что на основную сессию ВНО нужно будет впоследствии регистрироваться отдельно. Сейчас речь идет только о пробном ВНО.

Результаты пробного тестирования не засчитываются как оценки за государственную итоговую аттестацию и не используются в конкурсном отборе во время вступительной кампании в вузы.

Стоимость пробного ВНО в 2022 году

Пробное ВНО является платной услугой. В 2022 году его стоимость будет отличаться в зависимости от региона.

Она будет колебаться от 213 до 309 грн.

Это связано со стоимостью организации внешнего независимого оценивания: печати материалов, их доставки, возможным количеством тестирований и т.д.

Точную стоимость пробного ВНО в определенном регионе публикуют региональные центры оценки качества образования.

Сроки проведения пробного ВНО-2022 и предметы

Для пробного ВНО в этом году отведено два дня:

• 19 марта – тестирование по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе;

• 26 марта – тестирование по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, иностранному языку (английский, испанский, немецкий, французский).

Каждый зарегистрированный участник в день тестирования сможет сдать тест только по одному учебному предмету.

Когда опубликуют результаты

Чтобы узнать результаты тестирования, участники должны внести свои ответы в специальный сервис (под названием Определение результатов пробного ВНО). Это нужно сделать в конкретные сроки:

• по украинскому языку, украинскому языку и литературе – 19-21 марта;

• по другим предметам – 26-28 марта.

Результаты пробного тестирования появятся на информационных страницах участников:

• по украинскому языку, украинскому языку и литературе – 25 марта;

• по другим учебным предметам – 1 апреля.

Для чего необходимо пробное ЗНО

Как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, участие в пробном ВНО дает ряд преимуществ.

Так, участники получают возможность:

• поработать с тестами и ознакомиться с их структурой;

• попрактиковаться правильно заполнять бланки ответов;

• понять, как можно эффективно распределить время;

• психологически настроиться на основную сессию ВНО;

• оценить свой уровень знаний.