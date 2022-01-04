В среду, 5 января, в Украине начинается регистрация на прохождение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которая продлится до 22 января.
Что нужно знать о проведении пробного ВНО в 2022 году – далее в материале.
Как зарегистрироваться
В течение 5-22 января все желающие принять участие в пробном ВНО должны зарегистрироваться на сайте регионального центра оценки качества образования (их перечень можно найти по ссылке).
Для этого нужно:
• заполнить регистрационную форму на сайте;
• зайти в личный кабинет, используя логин и пароль, предоставленные при регистрации;
• распечатать в этом кабинете квитанцию, после чего оплатить прохождение пробного ВНО;
• через 5-7 дней проверить в личном кабинете, были ли зачислены средства.
Для зарегистрированных участников пробного ВНО будут созданы информационные страницы. Там до 10 марта обнародуют информацию о времени и месте прохождения ВНО. Впоследствии там же будут опубликованы результаты пробного тестирования.
Следует отметить, что на основную сессию ВНО нужно будет впоследствии регистрироваться отдельно. Сейчас речь идет только о пробном ВНО.
Результаты пробного тестирования не засчитываются как оценки за государственную итоговую аттестацию и не используются в конкурсном отборе во время вступительной кампании в вузы.
Стоимость пробного ВНО в 2022 году
Пробное ВНО является платной услугой. В 2022 году его стоимость будет отличаться в зависимости от региона.
Она будет колебаться от 213 до 309 грн.
Это связано со стоимостью организации внешнего независимого оценивания: печати материалов, их доставки, возможным количеством тестирований и т.д.
Точную стоимость пробного ВНО в определенном регионе публикуют региональные центры оценки качества образования.
Сроки проведения пробного ВНО-2022 и предметы
Для пробного ВНО в этом году отведено два дня:
• 19 марта – тестирование по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе;
• 26 марта – тестирование по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, иностранному языку (английский, испанский, немецкий, французский).
Каждый зарегистрированный участник в день тестирования сможет сдать тест только по одному учебному предмету.
Когда опубликуют результаты
Чтобы узнать результаты тестирования, участники должны внести свои ответы в специальный сервис (под названием Определение результатов пробного ВНО). Это нужно сделать в конкретные сроки:
• по украинскому языку, украинскому языку и литературе – 19-21 марта;
• по другим предметам – 26-28 марта.
Результаты пробного тестирования появятся на информационных страницах участников:
• по украинскому языку, украинскому языку и литературе – 25 марта;
• по другим учебным предметам – 1 апреля.
Для чего необходимо пробное ЗНО
Как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, участие в пробном ВНО дает ряд преимуществ.
Так, участники получают возможность:
• поработать с тестами и ознакомиться с их структурой;
• попрактиковаться правильно заполнять бланки ответов;
• понять, как можно эффективно распределить время;
• психологически настроиться на основную сессию ВНО;
• оценить свой уровень знаний.