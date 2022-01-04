У середу, 5 січня, в Україні розпочинається реєстрація на проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яка триватиме до 22 січня.

Що потрібно знати про проведення пробного ЗНО в 2022 році – далі в матеріалі.

Як зареєструватися

Протягом 5-22 січня всі охочі взяти участь у пробному ЗНО повинні зареєструватися на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти (їх перелік можна знайти за посиланням).

Для цього потрібно:

• заповнити реєстраційну форму на сайті;

• зайти до особистого кабінету, використовуючи логін та пароль, надані під час реєстрації;

• роздрукувати в цьому кабінеті квитанцію, після чого оплатити проходження пробного ЗНО;

• через 5-7 днів перевірити в особистому кабінеті, чи були зараховані кошти.

Для зареєстрованих учасників пробного ЗНО створять інформаційні сторінки. Там до 10 березня оприлюднять інформацію про час та місце проходження ЗНО. Згодом там же будуть опубліковані результати пробного тестування.

Варто наголосити, що на основну сесію ЗНО потрібно буде згодом реєструватися окремо. Зараз йдеться лише про пробне ЗНО.

Результати пробного тестування не зараховують як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовують у конкурсному відборі під час вступної кампанії до вишів.

Вартість пробного ЗНО в 2022 році

Пробне ЗНО є платною послугою. В 2022 році його вартість буде відрізнятися залежно від регіону.

Вона коливатиметься в межах від 213 до 309 грн.

Це пов’язано з вартістю організації зовнішнього незалежного оцінювання: друку матеріалів, їх доставки, можливою кількістю тестувань тощо.

Точну вартість пробного ЗНО в певному регіоні публікують регіональні центри оцінювання якості освіти

Терміни проведення пробного ЗНО-2022 та предмети

Для пробного ЗНО цього року відведені два дні:

• 19 березня – тестування з української мови, а також з української мови і літератури;

• 26 березня – тестування з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, іноземної мови (англійська, іспанська, німецька, французька).

Кожен зареєстрований учасник у день тестування зможе скласти тест лише з одного навчального предмета.

Коли опублікують результати

Щоб дізнатися результати тестування, учасники повинні внести свої відповіді до спеціального сервісу (під назвою Визначення результатів пробного ЗНО). Це потрібно зробити в конкретні терміни:

• з української мови, української мови та літератури – 19-21 березня;

• з інших предметів – 26-28 березня.

Результати пробного тестування з’являться на інформаційних сторінках учасників:

• з української мови, української мови і літератури – 25 березня;

• з інших навчальних предметів – 1 квітня.

Для чого потрібне пробне ЗНО

Як зазначають у Міністерстві освіти і науки України, участь у пробному ЗНО дає низку переваг.

Так, учасники отримують можливість:

• попрацювати з тестами та ознайомитися з їх структурою;

• попрактикуватися правильно заповнювати бланки відповідей;

• зрозуміти, як можна ефективно розподілити час;

• психологічно налаштуватися на основну сесію ЗНО;

• оцінити свій рівень знань.