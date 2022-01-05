5 января в Казахстане протестующие захватили резиденцию президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы.
Об этом сообщают местные издания.
Кроме того, в сети очевидцы публикуют видео, на которых здание резиденции президента Казахстана охвачено огнем.
⚡️⚡️⚡️ Right now, the storming of the Presidential Administration of Kazakhstan begins. #BreakingNews #Breaking #Kazakhstan #Казахстан #protests pic.twitter.com/iuOiCDDvor
— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 5, 2022
Перед этим произошел пожар в акимате (муниципалитете) Алматы на площади Республики.
Вспыхнул пожар и у здания местной прокуратуры.
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после того, как с начала года сжиженный нефтяной газ подорожал вдвое – с 60 до 120 тенге за литр.
Впоследствии митингующие расширили свои требования, в частности, касались они и отставки правительства.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.
С 01.30 5 января в Алматы и Мангистауской области начал действовать режим чрезвычайного положения. Продлится он до 00.00 19 января 2022 года.
С 16.00 5 января начнет действовать режим чрезвычайного положения и в столице Казахстана Нур-Султане.