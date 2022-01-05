5 января в Казахстане протестующие захватили резиденцию президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы.

Об этом сообщают местные издания.

Кроме того, в сети очевидцы публикуют видео, на которых здание резиденции президента Казахстана охвачено огнем.

Перед этим произошел пожар в акимате (муниципалитете) Алматы на площади Республики.

Вспыхнул пожар и у здания местной прокуратуры.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после того, как с начала года сжиженный нефтяной газ подорожал вдвое – с 60 до 120 тенге за литр.

Впоследствии митингующие расширили свои требования, в частности, касались они и отставки правительства.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.

С 01.30 5 января в Алматы и Мангистауской области начал действовать режим чрезвычайного положения. Продлится он до 00.00 19 января 2022 года.

С 16.00 5 января начнет действовать режим чрезвычайного положения и в столице Казахстана Нур-Султане.