5 января в Казахстане протестующие захватили резиденцию президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы.

Об этом сообщают местные издания.

Кроме того, в сети очевидцы публикуют видео, на которых здание резиденции президента Казахстана охвачено огнем.

⚡️⚡️⚡️ Right now, the storming of the Presidential Administration of Kazakhstan begins. #BreakingNews #Breaking #Kazakhstan #Казахстан #protests pic.twitter.com/iuOiCDDvor

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 5, 2022