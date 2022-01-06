Митрополит Епіфаній та архієпископ Святослав привітали українців з Різдвом

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній привітав українців з Різдвом Христовим.

Щороку православні християни та греко-католики відзначають це свято ввечері 6 січня.

Привітання Митрополита Епіфанія

Христос народився! Дорогі брати і сестри, щороку Різдво Христове стає для нас новою радістю. Ми ділимося нею в храмах Православної церкви України, у родинному колі та пліч-о-пліч з побратимами в окопах, за святковими столами та на чергуванні у лікарях. Різдво Христове єднає всіх нас у почутті любові та вдячності до Господа за всі його благодіяння, адже попри час і простір, що відділяють нас від події народження Христа, її сенс і значення залишаються вічно сьогоденними.

Тож сердечно вітаю вас зі святом Різдва Христового, нехай Господь дає всім нам силу і мудрість зберігати єдність протистояти агресору і досягти перемоги, а світло Різдва Христового нехай розвіє тривоги та скорботи, сповнюючи серця новою радістю. Христос народився, славімо його!

Також до привітань приєднався і очільник Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав.

Він побажав вірянам ніколи не забувати, що у пошуках правди та миру ми завжди знаходимо Христа.

Привітання Архієпископа Святослава

Дорогі в Христі брати і сестри! Ось ангели з неба звіщають нам радісну новину. Ось зоря разом з мудрецями веде нас до Вифлиєму. Небо і земля сьогодні радіють, і запрошують нас прийти, привітати і радіти народженню Божого Сина – Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Різдво Христове – це є радісний і світлий праздник, сповнення людської надії, сповнення очікування. І слово стало тілом, і оселилося між нами, каже нам сьогодні євангелист Іоанн. Бог став людиною, а не просто взяв на себе людську тілесність. Стати тілом означає увійти в людську історію, ввібрати у себе історію радощів і смутків, страждань і сподівань всього людства.

Тому сьогодні, коли ми говоримо про мир, ми говоримо про Христа. Коли шукаємо правди, коли прагнемо пізнати істину, яка визволяє, ми шукаємо Христа. Коли ми сьогодні сумуємо, тужимо за справедливістю у тому світі, ми шукаємо Христа-спасителя. І ось він між нами! Тому сьогодні радіє і небо, і земля, а все людство об’єднується разом із ангелами у співі, кажучи – З нами Бог! Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Він з нами у новому році, сповненому страхів, непевностей. В тому моменті, коли ми так тривожимося і молимося за мир, він приходить. Христос – наш мир, він є між нами.

Дозвольте мені усіх вас привітати з цим великим святом Різдва Христового, де б ви не були – чи вдома, чи далеко від рідної домівки, чи в Україні, чи можливо на інших континетах, всюди, де б’ється українське серце. Нехай наш новонароджений спаситель поблагословить усіх нас миром, радістю, усякими гараздами. Бажаю вам відчуття небесного світла, яке сьогодні сяє нам. Бажаю вам радісної прадідівської коляди, якою можна розігнати усякий смуток і наповнити надією усяке загублене, розчароване людське серце. Усім вам зичу божого благословення! Христос Народився – славімо Його!

Президент Володимир Зеленський також привітав українців з Різдвом Христовим та побажав миру і благополуччя.

Різдво він назвав особливим святом, а також висловив надію, що це та особлива мить, коли варто вірити у примирення.