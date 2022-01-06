В Украине определили список производителей социально важных продуктов, которые смогут получать для своей работы природный газ по сниженной цене.

Соответствующий документ обнародовало Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В список вошли производители:

• пшеничной муки (КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) – 10.61);

• молока пастеризованного (КВЭД 10.51);

• ржано-пшеничного хлеба (КВЭД 10.71);

• куриных яиц (КВЭД 01.47);

• птицы (куриных тушек) (КВЭД – 10.12);

• подсолнечного масла (КВЭД 10.41).

В обнародованном на сайте министерства списке предприятий – 6803 производителя социально значимых продуктов, которые занимаются: разведением птицы, производством мяса птицы, масла, жиров животного происхождения, переработкой молока, производством сливочного масла и сыра, хлеба и хлебобулочных изделий.

Все эти производители социально-значимых продуктов в период действия карантина смогут покупать газ украинской добычи по сниженной цене (наценка составит 25%).

По мнению правительства, это поможет производителям не останавливать свое производство, а также не повышать цены на продукты.

В конце декабря премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что производители социальных продуктов питания в Украине получат поддержку. Для этого планировалось провести консультации с бизнесом.

В конце декабря Кабинет министров добавил батон и подсолнечное масло в список продуктов, относительно которых осуществляется государственное регулирование цен.