В Україні визначили перелік виробників соціально важливих продуктів, які зможуть отримувати для своєї роботи природний газ за зниженою ціною.

Відповідний документ оприлюднило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

До переліку увійшли виробники:

• пшеничного борошна (КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) – 10.61);

• молока пастеризованого (КВЕД 10.51);

• житньо-пшеничного хліба ( КВЕД 10.71);

• курячих яєць (КВЕД 01.47);

• птиці (курячих тушок) ( КВЕД – 10.12);

• соняшникової олії (КВЕД 10.41).

В оприлюдненому на сайті міністерства списку підприємств – 6 803 виробника соціально значущих продуктів, які займаються: розведенням птиці, виробництвом м’яса птиці, олії, жирів тваринного походження, переробкою молока, виробництвом вершкового масла і сиру, хліба та хлібобулочних виробів.

Усі ці виробники соціально значущих продуктів у період дії карантину зможуть купувати газ українського видобутку за зниженою ціною (націнка становитиме 25%).

На думку уряду, це допоможе виробникам не зупиняти своє виробництво, а також не підвищувати ціни на продукти.

Наприкінці грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що виробники соціальних продуктів харчування в Україні отримають підтримку. Для цього планували провести консультації з бізнесом.

Наприкінці грудня Кабінет міністрів додав батон та соняшникову олію до списку продуктів, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.