Размер пособий по безработице в Украине увеличится в 2022 году. В этом году Государственным бюджетом предусмотрено, что размер прожиточного минимума будет изменяться в три этапа.

В связи с этим увеличится и размер пособия по безработице, привязанный к этому уровню. Сколько в 2022 году будут платить безработным украинцам и как рассчитать сумму, читайте в материале.

Пособие по безработице в Украине 2022: как рассчитывается

Размер пособия по безработице, его продолжительность и условия рассчитываются с учетом трудового стажа человека, основания увольнения и размера зарплаты, которую он получал.

Согласно закону лицам, которые в течение 12 месяцев до увольнения отработали не менее шести месяцев, размер пособия определяется в процентах к средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:

до двух лет – 50%;

от двух до шести лет – 55%;

от шести до 10 лет – 60 %;

свыше 10 лет – 70%.

Если человек в течение последних 12 месяцев работал менее шести месяцев, то ему выплачивают минимальную помощь по безработице.

Пособие по безработице 2022: минимальный и максимальный размер

Размер максимальной помощи по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума.

В 2022 году предполагается три повышения прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц предусмотрены такие суммы:

с 1 января – 2 481 грн;

с 1 июля – 2 600 грн;

с 1 декабря – 2 684 грн.

Поэтому размер максимальной помощи по безработице в 2022 году будет таким:

с 1 января – 2481 грн х 4 = 9924 грн;

с 1 июля – 2 600 грн х 4 = 10 400 грн;

с 1 декабря – 2684 грн х 4 = 10736 грн.

Минимальный размер пособия по безработице пока не меняется. На период карантина и 30 дней после его завершения минимальный размер пособия по безработице составляет от 650 до 1 тыс. грн.

С 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить от государства 1 тыс. грн. На первом этапе получить помощь можно только через приложение Дія, однако со временем появятся альтернативные способы.

Потратить 1 тыс. грн можно на услуги и товары тех сфер бизнеса, которые наиболее пострадали во время карантина. Украинцы смогут за них купить книги, пойти в спортзал, кино, театр, музей, на концерт, выставку и так далее.

Также можно приобрести билет на самолет или поезд, но только в том случае, если это поездка в пределах Украины. Однако недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что пенсионеры старше 60 лет смогут приобрести за эти деньги лекарственные средства.

Как получить 1 тыс. грн. за вакцинацию, смотрите в материале.

Читайте: