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Один документ коштував до 6 тис. грн: у Києві викрили схему підроблення Covid-сертифікатів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Один документ коштував до 6 тис. грн: у Києві викрили схему підроблення Covid-сертифікатів

У Києві правоохоронці викрили схему підроблення міжнародних сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Один фальшивий документ коштував від 4 до 6 тис. грн.

За даними Офісу генерального прокурора, лікарі та працівники однієї з місцевих лікарень організували протиправну схему. Учасники групи шукали потенційних клієнтів, приймали “замовлення” та передавали дані медикам.

Інші учасники схеми вносили інформацію про начебто зроблене Covid-щеплення до електронної системи eHealth для генерування Covid-сертифікатів у Єдиному порталі державних послуг Дія.

Протиправні послуги коштували для клієнтів від 4 до 6 тис. грн. Отримані кошти надсилали на рахунок одного з учасників групи, який обготівковував та розподіляв гроші.

Під час обшуків у лікарні та за місцями проживання підозрюваних вилучили гроші на загальну суму понад 1,8 млн грн та документи, які підтвердили незаконну діяльність.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (Шахрайство) та частиною 3 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення терміном від трьох до восьми років.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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