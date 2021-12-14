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Факты / Видео / Украина / Общество

Стоимость газа, нехватка угля и инфляция в Украине: что обсуждали на Свободе слова

Олег Корниенко Журналист Факты ICTV Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Накануне в эфире Свободы слова на телеканале ICTV гости программы говорили о готовности Украины к энергетическому и экономическому кризису, и что будет с ценами на продукты.

Также в эфире обсудили стоимость газа, нехватку угля и уровень инфляции.

Более 40% украинцев живут за чертой бедности. Цены на продукты поднимаются, инфляция растет, а доходы граждан остаются на прежнем уровне.

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Бывший глава правительства Владимир Гройсман отмечает, что в следующем году экономическое благополучие людей вряд ли улучшится, ведь это не заложено в бюджете на 2022 год.

— Эта проблема очень серьезная, вопиющая и требует немедленного реагирования, в принципе, еще в 2021 году. Но 22-й год не просматривается сегодня лучше, потому что минимальная заработная плата в следующем году в стране вырастет всего на 3%, — сказал Гройсман.

При этом представители правительства и Офиса президента считают, что нынешняя инфляция – 10% – обусловлена ​​мировыми тенденциями, а продовольствие в стране дорожает из-за рыночной экономики. При этом сдерживать ценники искусственно – неправильно, потому что тогда большинство продуктов исчезнет с прилавков. Производителям выгоднее будет их импортировать.

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Юлия Свириденко, министр экономики Украины, отмечает, что рост происходит, потому что “мы работаем на мировых рынках”.

– Если мы говорим о мировых рынках, то мы повлиять на цены на газ на мировых рынках, на железную руду на мировых рынках, на агропродукцию, к сожалению, не можем, – прокомментировала Свириденко.

При этом во власти подчеркивают, что для украинцев платежки за отопление в этом году почти не изменились, и что мировой энергетический кризис Украина пройдет без проблем – срыва отопительного сезона или веерных отключений не будет.

В Украине из 15 атомных блоков работает 14. А запасы угля будут пополняться благодаря импорту – ежемесячно в Украину собираются завозить от шести до восьми морских судов.

— На сегодняшний день два судна уже разгружают в портах, еще около шести судов мы ожидаем до конца декабря. Далее ежемесячно – январь, февраль, март – такие же объемы угля мы будем импортировать. И я ожидаю, что на наших складах до конца года будет около 800 тысяч тонн угля, – сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

В оппозиции подчеркивают, что веерные отключения в регионах уже происходят. Правда, энергетические компании называют это плановым обслуживанием сетей. Кроме того, нардепы критикуют энергетическую и экономическую политику правительства, ведь зарплаты и пенсии украинцев не успевают по ценам.

— Только в этом году буквально неделю назад государство выделило 23 миллиарда гривен из государственного бюджета наших с вами общих денег для того, чтобы погасить образовавшиеся в теплокоммунэнерго долги, — сказала нардепка от Голоса Инна Совсун.

По мнению гостей программы, экономику страны может спасти настоящая, а не фейковая борьба с коррупцией, реформы в судебной и правоохранительной сферах.

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