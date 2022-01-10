Радник президента з економічних питань Олег Устенко не виключив запровадження аналогу продуктових карток, що діють у США, через рекордні ціни на енергоносії у 2021 році та значне подорожчання харчових продуктів.

За словами чиновника, Офіс президента готує варіанти антикризових заходів.

– В Офісі президента позиція більш ніж чітка: насамперед мають отримати підтримку найбільш уразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться, – зазначив Устенко.

Він додав, що можуть запровадити і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у застосунку Дія – так званих продуктових чеків, як це практикується у США.

Радник президента з економічних питань зазначив, що на такий крок можуть піти “у разі потреби”.

Зазначимо, у США програма додаткової допомоги в галузі харчування (Supplemental Nutrition Assistance Program) передбачає щомісячні дотації тим, хто цього потребує. Вона відрізняється від радянських продуктових карток, які передбачали видачу певного обсягу певних харчових продуктів.

За прогнозами експертів, українські тепличні овочі коштуватимуть удвічі дорожче за імпортні.

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 році може становити до 20%, вважає Олег Устенко.

– Базовий прогноз на 2022 рік, який мені видається найбільш реалістичним, це збільшення цін на сировинну продовольчу групу (зерно, цукор, какао тощо) від 10% до 20%. Враховуючи, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке підвищення цін може стати серйозним інфляційним шоком, – повідомив він.

За його словами, такий ціновий шок може призвести до інфляційного стрибка до 10%.

Він пояснив, що ситуація на ринку продовольства динамічна, оскільки пов’язана з ризиками.

– Поточний рік – рік серйозних інфляційних викликів, оскільки ми спостерігаємо високий рівень інфляції в основних емісійних центрах. А ми фактично імпортуємо цю інфляцію з емісійних центрів. Динаміка інфляції за сировинною групою, особливо продовольчою, очікується у бік збільшення, що, звісно, вдарить по гаманцях людей не лише в Україні, а й у всьому світі, – сказав Устенко.

Радник президента заявив, що Нацбанк виставляє інфляційну мету на 5%+/-2%.

– Отже, максимально допустимий рівень інфляції – 7%. Але ситуація залежить не лише від України, а й від зовнішнього шоку, – зазначив він.

Варіант з тимчасовим встановленням нульової або зниженої ставки ПДВ на продукти харчування радник президента вважає ризикованим і невиправданим, оскільки такий крок може викривити конкуренцію на ринках і спричинить додаткові витрати на адміністрування.

– У наших умовах це додатковий ризик для економіки. В результаті може виявитися, що економічний ефект від цього не такий, як здавався на етапі розрахунку, – пояснив Устенко.

Щоб дізнатися, що прогнозують Україні у 2022 році економісти та фінансові експерти, читайте лонгрід Фактів ICTV.

До речі, економісти прогнозують, що курс долара може наблизитися до середньорічного показника держбюджету-2022 вже у січні.

Така тенденція, зокрема, пов’язана із податковим тиском на бізнес та енергетичною кризою на міжнародних ринках.