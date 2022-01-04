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Факты / Украина

На новогодние праздники РФ усилила войска на Донбассе и увеличила количество снайперов – разведка

Юлия Соколова редактор ленты
війська РФ

На период новогодних праздников Россия усилила передовые позиции своих оккупационных войск на Донбассе и увеличила количество снайперских пар.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, российское командование продолжает удерживать в боевой готовности соединения и части оккупационных войск.

В частности, на период новогодних праздников были усилены личным составом и оружием (средствами огневого поражения) передовые позиции так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов, базирующихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

– Кроме того, оккупантами развернуты дополнительные элементы системы разведки вдоль линии столкновения, увеличено количество снайперских пар, – отметили в ГУР.

По информации украинской разведки, на Донбассе также проходят тренировки по управлению огнем артиллерии под руководством российских офицеров. Во время этих тренировок оккупанты уточняют цели для поражения на позициях украинских подразделений.

В конце декабря в ГУР Минобороны сообщили, что в течение месяца Россия продолжала усиление оккупационных войск на Донбассе, завозила вооружение, боевую технику, а также значительно увеличила поставки боевых бронированных машин.

Кроме того, командование оккупационных войск РФ наращивало меры боевой подготовки в ОРДЛО.

В декабре оккупанты также минировали участки местности, приближенные к линии столкновения на Донбассе.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Depositphotos

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