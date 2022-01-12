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Факты / Украина / Общество

Кабмин одобрил ежедневный мониторинг цен на продукты, медикаменты и бензин

Юлия Соколова редактор ленты
Продукти

Кабинет министров Украины поддержал распоряжение, которым вводится ежедневный мониторинг цен на ряд продуктов питания и потребительских товаров.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Согласно документу Государственной службе статистики поручат проводить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары (по утвержденному перечню). После этого нужно будет передавать данные Министерству экономики Украины до 16:00 отчетного дня.

В список товаров, по которым будут осуществляться ежедневный мониторинг цен, вошли продукты:

• мука пшеничная высшего сорта;

• макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;

• батон и хлеб ржано-пшеничный;

• крупы гречневая и овсяная, пшено;

• мясо – свинина, говядина, птица (тушки куриные);

• молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (в пленке);

• масло сливочное жирностью от 72% до 82,5%;

• сметана, жирность которой составляет до 15%;

• яйца куриные категории С1;

• масло подсолнечное;

• сахар кристаллический;

• капуста белокочанная;

• лук репчатый;

• свекла, морковь, картофель.

Кроме того, будут мониторить цены на ряд медицинских продуктов: этанол (раствор 96%), жаропонижающие препараты, антибиотики, одноразовые медицинские маски.

В список для мониторинга также вошли: бензин марки А-95, дизельное топливо, газ сжиженный для автомобилей.

Всего в перечень включены 30 позиций.

Фото: Depositphotos

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