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Кабмін схвалив щоденний моніторинг цін на продукти, медикаменти та бензин

Юлія Соколова редакторка стрічки
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Кабінет міністрів України підтримав розпорядження, яким запроваджується щоденний моніторинг цін на низку продуктів харчування та споживчих товарів.

Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Згідно з документом, Державній службі статистики доручать проводити щоденний моніторинг споживчих цін на товари (за затвердженим переліком). Після цього потрібно буде передавати дані Міністерству економіки України до 16.00 звітного дня.

До переліку товарів, щодо яких здійснюватимуть щоденний моніторинг цін, увійшли продукти:

• борошно пшеничне вищого сорту;

• макаронні вироби з м’яких сортів пшениці;

• батон та хліб житньо-пшеничний;

• крупи гречана і вівсяна, пшоно;

• м’ясо – свинина, яловичина, птиця (тушки курячі);

• молоко пастеризоване жирністю до 2,6% (у плівці);

• масло вершкове жирністю від 72% до 82,5%;

• сметана, жирність якої складає до 15%;

• яйця курячі категорії С1;

• олія соняшникова;

• цукор кристалічний;

• капуста білокачанна;

• цибуля ріпчаста;

• буряк, морква, картопля.

Крім того, моніторитимуть ціни на низку медичних товарів: етанол (розчин 96%), жарознижувальні препарати, антибіотики, одноразові медичні маски.

До переліку для моніторингу також увійшли: бензин марки А-95, дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів.

Загалом до переліку включено 30 позицій.

Фото: Depositphotos

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