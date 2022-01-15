В воскресенье, 16 января, на всей территории Украины прогнозируется погода без осадков.

На западе днем ​​будет облачно с прояснениями, дневная температура будет колебаться от -1 до +1°C, а в Черновицкой области до +2°C.

Такой же погода будет в большинстве областей Украины, в частности, на Севере, в Центре и в восточных регионах. Температура днем ​​от -1°C до +1°C. В Донецкой, Днепропетровской и Черкасской областях – до +2°C.

Теплее всего завтра будет в южных областях, в частности: в Одесской, Херсонской и Николаевской. Там температура воздуха будет от 0°C до +3°C.

На Крымском полуострове осадки тоже не прогнозируются, температура до +1°C.

Согласно прогнозу заведующей кафедрой метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, температура воздуха в январе и феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.