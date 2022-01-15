У неділю, 16 січня, по всій території України прогнозується погода без опадів.

На Заході вдень буде хмарно із проясненнями, денна температура коливатиметься від -1°C до +1°C, а в Чернівецькій області до +2°C.

Такою ж погода буде у більшості областей України, зокрема на Півночі, в Центрі та у східних регіонах. Температура вдень становитиме від -1°C до +1°C. У Донецькій, Дніпропетровській та Черкаській областях – до +2°C.

Найтепліше завтра буде у південних областях, зокрема: в Одеській, Херсонській та Миколаївській. Там температура повітря становитиме від 0°C до +3°C.

На Кримському півострові опади теж не прогнозуються, температура до +1°C.

Згідно з прогнозом завідувачки відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, температура повітря в січні та лютому 2022 року може бути на два-три градуси вищою, ніж за останні 30 років.