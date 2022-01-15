В Антарктиді українські полярники після рекордних снігопадів почали відкопувати станцію Академіка Вернадського.

Так, у грудні 2021 року біля Вернадського постійно хурделило і рівень снігового покриву став рекордним за останні 20 років. Наприклад, 24 та 25 грудня його висота сягнула аж трьох метрів.

Після Нового року снігопади майже припинилися. Проте постало питання прибрати сніг, щоб станція могла нормально функціонувати.

Наразі полярники майже відкопали житловий корпус, капличку та прохід до другого причалу Джету. Також розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком для його розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крану для його гідроізоляції.

Потім учасники сезонної експедиції мають розчистити площу навколо складу для його розширення.

– До речі, до роботи долучилися й французькі гості, які нещодавно приїхали на Вернадському для проведення досліджень, – зазначають у Національному антарктичному науковому центрі.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр