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Факты / Украина / Общество

Порывы ветра, гололед и метель: в Украине объявили штормовое предупреждение

Юля Захарченко редактор ленты
Порывы ветра, гололед и метель: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, ожидается ухудшение погодных условий — опасные порывы ветра, гололед на дорогах и метель в Карпатских горах.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и ряде областей Украины прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с днем ​​21 января. Синоптики предупредили о гололеде на дорогах (1-й уровень опасности – желтый).

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций подчеркнули, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц в Украине.

На высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей в течение 21 января из-за снегопадов и вьюги сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень опасности — красный).

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине, призвали быть внимательными и по возможности оставаться дома. Если на улицу все же необходимо выйти, тогда стоит тепло одеваться, чтобы не простудиться.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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