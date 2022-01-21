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Пориви вітру, ожеледиця та хуртовина: в Україні оголосили штормове попередження

Юля Захарченко редакторка стрічки
Пориви вітру, ожеледиця та хуртовина: в Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження. Згідно з прогнозом, очікується погіршення погодних умов – небезпечні пориви вітру, ожеледиця на дорогах та хуртовина у Карпатських горах.

За даними Укргідрометцентру, у Києві та низці областей України прогнозують пориви вітру 15-20 м/с вдень 21 січня. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах (1 рівень небезпечності – жовтий).

У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць в Україні.

На високогір’ях Закарпатської та Івано-Франківської областей протягом 21 січня через снігопади та хуртовини зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень небезпечності – червоний).

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні, закликали бути уважними та за можливості залишатися вдома. Якщо на вулицю все ж необхідно вийти, тоді варто тепло одягатися, щоб не застудитися.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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