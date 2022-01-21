В пятницу, 21 января, на территории Кривого Рога зафиксировали землетрясение. Местные жители ощутили подземные толчки, расположенные на глубине 5 км.

По данным Главного центра специального контроля, магнитуда толчков составила около 3,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки начались утром 21 января в 06.17.

По классификации землетрясение в Кривом Роге относят к ощутимым. Его могли заметить при благоприятных условиях немного людей, находившихся внутри домов или под открытым небом.

В центре спецконтроля отметили, что толчки похожи на сотрясение от легкого грузовика. Внимательные наблюдатели смогли заметить незначительные колебания легких предметов, а на верхних этажах – несколько сильнее.

В социальных сетях местные жители Кривого Рога поделились, что преимущественно жители Саксаганского района почувствовали толчки землетрясения.

В Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрировали в 2017 и 2013 годах с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.