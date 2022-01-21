У п’ятницю, 21 січня, на території Кривого Рогу зафіксували землетрус. Місцеві жителі відчули підземні поштовхи, розташовані на глибині 5 км.

За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда поштовхів становила близько 3,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи розпочалися вранці 21 січня о 06.17.

За класифікацією землетрус у Кривому Розі відносять до відчутних. Його могли помітити за сприятливих умов небагато людей, які перебували всередині будинків або просто неба.

У центрі спецконтролю зазначили, що поштовхи подібні зі струсом від легкої вантажівки. Уважні спостерігачі змогли помітити незначні коливання легких предметів, а на верхніх поверхах – трохи сильніші.

У соціальних мережах місцеві жителі Кривого Рогу поділилися, що переважно мешканці Саксаганського району відчули поштовхи землетрусу.

У Дніпропетровській області найбільш потужні землетруси зареєстрували у 2017 та 2013 роках з магнітудами 4,1 та 4,5 відповідно.