Через можливе вторгнення РФ: Lufthansa переносить нічні рейси до Києва

Побоювання через можливий напад Росії на Україну стали причиною зміни графіку кількох нічних авіарейсів компанії Lufthansa до Києва.

За словами колишньої народної депутатки Вікторії Войцицької, 22 січня на шість годин змістився виліт літака з Мюнхена, який мав відбутися о 22.00.

Зміна графіка вильоту була пояснена представниками авіакомпанії тим, що члени екіпажу не можуть вночі залишатися в Україні через політичну ситуацію в країні.

– Причина не в паніці, а в констатації нових реалій. Авіалінія відмовилася компенсувати витрати через політичну нестабільність, – наголосила Войцицька.

За її словами, пасажирам довелося чекати на виліт понад вісім годин. Колишняя керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська підтвердила інформацію про те, що під час реєстрації та на борту літака причиною назвали політичну нестабільність в Україні. Вона додала, що її ніч у готелі було сплачено компанією.

Також 22 та 23 січня було перенесено два рейси з Франкфурта, які мали відправлятися о 17.10.

Нагадаємо, у Державному департаменті США не виключили того, що Росія скористається навчаннями у Білорусі для нападу на Україну.

У Держдепі стурбовані повідомленнями про стягування російських військ до Білорусі.

За словами представника відомства, завдяки навчанням Москва отримає додаткові ресурси та маршрути для атаки.

Джерело: Європейська правда