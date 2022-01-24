Развертывание теробороны в Украине продолжается круглосуточно — Резников

В Украине развертывание территориальной обороны продолжается круглосуточно. Проблемы, которые будут возникать на местах, планируют решать точечно.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, сейчас в министерстве работают над тем, чтобы максимально упростить необходимые процедуры и цифровизировать их, чтобы не было необходимости собирать лишние документы.

– Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны, продолжается круглосуточно. Но точно будут какие-то трудности. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их приготовим. Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как действовать. Мы их быстро научим, – заверил министр.

Алексей Резников призвал украинцев подумать, каким образом они готовы присоединиться к обороне государства. По его словам, сейчас среди вариантов есть отдельные резервы боевых частей ВСУ.

В ближайшее время в Минобороны обещают начать системное информирование граждан, которые желают служить в силах теробороны или соответствующем резерве, об алгоритме действий.

Ранее в Минобороны уже объясняли, как будут формировать подразделения территориальной обороны. Так, основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, которые прошли военную службу в Вооруженных силах, других военных формированиях и правоохранительных органах.

Однако будут брать и украинцев, которые не служили. Комплектование добровольческих формирований территориальных общин будет производиться на добровольной основе.

Пошаговую инструкцию о том, как записаться в территориальную оборону, — читайте в нашем материале.