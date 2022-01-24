Розгортання тероборони в Україні триває цілодобово – Резніков

В Україні розгортання територіальної оборони триває цілодобово. Негаразди, які виникатимуть на місцях, вирішуватимуть точково.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, наразі у міністерстві працюють над тим, щоб максимально спростити необхідні процедури і цифровізувати їх, щоб не було потреби збирати зайві документи.

– Розгортання системи національного спротиву, зокрема, територіальної оборони, триває цілодобово. Але точно будуть якісь негаразди. Наприклад, зброї і боєприпасів достатньо. Проте десь ми отримаємо неготові приміщення. Ми їх підготуємо. Десь співробітники центрів комплектації ще не розібралися, як діяти. Ми їх швидко навчимо, – запевнив міністр.

Олексій Резніков закликав українців подумати, у який спосіб вони готові долучитися до оборони держави. За його словами, наразі серед варіантів є окремі резерви бойових частин ЗСУ.

Найближчим часом у Міноборони обіцяють почати системне інформування громадян, які бажають служити у силах тероборони або відповідному резерві, про алгоритм дій.

Раніше у Міноборони вже пояснювали, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони. Так, основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

Однак братимуть і українців, які не служили. Комплектування добровольчих формувань територіальних громад здійснюватиметься на добровільній основі.

Покрокову інстуркцію про те, як записатися в територіальну оборону, – читайте у нашому матеріалі.