Рада предварительно поддержала закон об усилении соцзащиты украинских ветеранов

Верховная Рада поддержала в первом чтении внесение изменений в закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (правительственный законопроект №5583).

За соответствующее решение проголосовал 281 народный депутат.

Данный законопроект позволит закрепить новые определения для стратегического планирования сферы ветеранских дел.

Его цель – законодательно закрепить определение понятий Государственная политика социальной защиты ветеранов войны, Система социальной защиты ветеранов войны, Комплексный обзор системы социальной защиты ветеранов войны.

Правительство утвердило разработанный Министерством по делам ветеранов проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины, направленные на обеспечение дополнительных гарантий социальной защиты ветеранов войны еще в ноябре 2021 года.

Тогда министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина отметила, что законодательный акт консолидирует усилия государства по созданию надлежащих условий для комплексной поддержки украинских ветеранов и их семей.

В конце 2021 года президент Владимир Зеленский поручил правительству усовершенствовать систему денежного обеспечения военнослужащих.

Согласно документу, Кабмин должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы.

Кроме того, до 30 июня 2022 года правительство должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих.